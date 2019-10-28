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Bolu’da dehşet! İki kedi katledildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
BOLU’DA DEHŞET! KATLEDİLDİLER

’nun merkeze bağlı iki mahallesinde, ön ve arka ayakları kesilmiş 2 kedi ölüsü bulundu. Durumu haplarından duyuran hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'nun merkeze Beşkavaklar ve Alpagut mahallelerinde ayakları kesilmiş iki kedi ölüsü bulundu. Derneği'nce ayakları kesik bulunan 2 kedinin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kedilerin ön ve arka ayakları kesilerek, telef edildiği öne sürüldü.

TEPKİ MESAJLARI YAĞDI

Tepki mesajları yazan dernek üyeleri, kedilere işkence yapan kişi ya da kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi. BOLPATİ Derneği'nce savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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