27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da 105 kilogram esrar ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2019
ŞANLIURFA'DA 105 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram ele geçirildi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı da bulundu.

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN