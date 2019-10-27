Şanlıurfa'da 105 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı da bulundu.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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