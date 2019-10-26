Ekmeğe çikolata sürme tartışmasında ağabeyin yumruk attığı kardeşi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin yumruk darbeleri sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki ağabey, gözaltına alındı.
İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi 2088. Sokak'ta yaşadıkları evin mutfağında O.A. (21) ve kız kardeşi S.N.A. (12) arasında "ekmeğe çikolata sürmek" konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, gözlüğünü yere fırlatmasına kızdığı kız kardeşine 2-3 kez yumruk attı.
Ağlayarak odasına giden S.N.A, bir süre sonra annesi tarafından yatağından baygın halde bulundu.
Ailenin haber vermesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağabey O.A, hastanede gözaltına alındı.
Cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, O.A'nın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.
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