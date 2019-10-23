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Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
UŞAK'TA FACİA! 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre; 'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

'ta bir evde çıktı. Uşak'tan gelen son dakika bilgisine göre; evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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