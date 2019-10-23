Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
Gelen son dakika haberine göre; Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta bir evde yangın çıktı. Uşak'tan gelen son dakika bilgisine göre; evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kimseyi inandıramayınca tek tek söktü! Kaldırımın altından çıkan herkesi şaşırttı
- Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon
- Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- 496 tarihi eser ele geçirildi
- Fatih Sultan Mehmed'in armağını Ayasofya'nın görmediğiniz yüzü! İşte cami olduğu yıllar
- Şişli metrosundaki intiharın ayrıntıları ortaya çıktı
- Torbacılara drone ile baskın!
- Kadının yardım çığlıklarına koştular! Tek kelimeyle vahşet
- Görenlerin yürekleri ağzına geldi!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Daha Fazla Gör
- Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
- İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- NBA maçları hangi kanalda? NBA’de yeni sezon heyecanı başlıyor!
- Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video
- Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! 22 Ekim GS Real Madrid maçı!
- EDHO 144. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izle!
- Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin tutuklandı
- CBC Sports izleme yolları nelerdir? 22 Ekim CBC Sports frekansı yayın akışı!
- Galatasaray'da Falcao Real Madrid'e karşı oynayacak mı? İşte son durum ve muhtemel 11'ler |Video