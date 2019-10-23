İzmir'de doktor Zeynep'in sır ölümü! 12. kattan düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düşen Zeynep Bodur (47), olay yerinde yaşamını yitirdi. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, 12'nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PSİKİYATRİ UZMANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetmesiyle 12'nci kattaki dairesinin balkonundan beton zemine düşerek yaşamını yitiren 47 yaşındaki Zeynep Bodur'un, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, Bodur'un intihar etme ihtimalini de değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.