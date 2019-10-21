21 Ekim 2019, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat | 21 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve 'in iç kesimleri, 'nun güney ve doğusu, Orta ve ( hariç), Doğu ve , kıyıları ile ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Ekim 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve 'in iç kesimleri, 'nun güney ve doğusu, Orta ve ( hariç), Doğu ve , kıyıları ile ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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