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Kocaeli'nde kayınpeder dehşeti! Evi ateşe verdi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
KOCAELİ'NDE KAYINPEDER DEHŞETİ! EVİ ATEŞE VERDİ...

'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen ve uzaklaştırma cezası alan dehşet saçmaya devam ediyor. Son olarak cani kayınpeder gelininin evini ateşe verdi.

İki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği ve uzaklaştırma cezası aldığına ilişkin haberler dün ulusal basına yansıyan M.Ö, oğlu M.Ö ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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