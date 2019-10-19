Yasemin Gül'ün kaza anı ortaya çıktı! Genç kızın çığlıkları kamerada...
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Nevşehir'de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül'ün kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın çığlıkları duyuldu.
Nevşehir'de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek isterken Mustafa E. yönetiminde ki 06 DR 8304 plakalı otomobilin hızla çarpıp olay yerinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.
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