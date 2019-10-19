19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yasemin Gül'ün kaza anı ortaya çıktı! Genç kızın çığlıkları kamerada...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2019
GENÇ KIZIN ÇIĞLIKLARI KAMERADA...

'de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki 'ün anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın çığlıkları duyuldu.

'de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek isterken Mustafa E. yönetiminde ki 06 DR 8304 plakalı otomobilin hızla çarpıp olay yerinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN