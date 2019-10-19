Kim Milyoner Olmaz İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten’den çok özel açıklamalar!
Dünyanın en çok izlenen ve en çok para kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki genç yarışmacı Arda Ayten, bir ilk imza atarak 1 milyonluk ödülün sahibi olmuştu. Tüm Türkiye’de adından söz ettiren başarılı yarışmacı tarihe geçen o gecenin ardından samimi itiraflarda bulundu.
Dünyanın en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon liralık ödülü kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten aynı zamanda bir ilke imza atarak tüm ülkede adından söz ettirdi. Ayten, İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek herkesin takdirini kazandı.
ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU
1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan Arda Ayten, o geceki başarısının ardından Bi Başka'ya özel açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, yarışma sırasında yaşadıklarını, ödülü kazandıktan sonra etrafında gelişen ilginç olayları anlattı.
İşte Arda Ayten'in yaptığı o açıklamalar;
ARDA AYTEN KİMDİR?
Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.
Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.
Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.
Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.
Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı..
Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.
Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.
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