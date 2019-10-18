İzmir'de görenleri şoke eden olay! Köpek balığı karaya vurdu
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ‘boz camgöz’ türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'boz camgöz' türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu. Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü.
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