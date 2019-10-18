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İzmir'de görenleri şoke eden olay! Köpek balığı karaya vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
ÜÇ METRE UZUNLUĞUNDA! GÖRENLERİ ŞOKE EDEN OLAY

’in ilçesinde ‘boz camgöz’ türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk karaya vurmuş halde ölü bulundu.

İzmir'in ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'boz camgöz' türüne ait ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu. Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü.

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