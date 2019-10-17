Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?

YÖK tarafından YKS’ye hazırlanan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar çıktı. Yetenek sınavı kalktı mı? Güzel Sanatlar Fakülteleri’ndeki birçok bölüm yetenek sınavıyla öğrenci alıyordu. Toplantıdan çıkan karara göre, 14 yükseköğretim bölümüne artık özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmayacak. Peki, özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir? İşte, YÖK’ün yetenek sınavı kararı sonrası özel yetenek sınavının yapılmayacağı bölümler!

Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir? Yetenek sınavı kalktı mı? Üniversitelerin bazı fakültelerine yetenek sınavıyla öğrenci alındığı biliniyor. YÖK tarafından açıklanan yen karara göre, 14 yükseköğretim bölümünde özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmayacak. Peki, yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir? Karar 2020 YKS kapsamında geçerli olacak ve üniversiteler yetenek sınavı yerine YKS puanı ile öğrenci alacak.

ÖZEL YETENEK SINAVI KALDIRILAN BÖLÜMLER NELERDİR?

Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Söz konusu 14 bölüm ise 'Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı' olarak sıralandı. Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderildi. 2020 YKS'de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS'de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne de hazırlanacak.

YÖK BAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırıldığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulduğunu söyledi.

Saraç, "Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. Söz konusu olan 128 programın 14'ü ile ilgili alınan bir karar. Bu 14 programın ortak özelliği; bu programlara hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirme ile ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla 'bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlardır' düşüncesi yanlış. Bu yanlışın en büyük delili, sistem içinde bunların aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyor olmaları. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. İkinci husus, bu 14 program, aynı zamanda eş zamanlı olarak merkezi sınavla da öğrenci alan programlar. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınan bu programların öğrenci alan doluluk oranı, özel yetenekle öğrenci alanlara göre daha yüksek. Yani bu adım öğrencinin aleyhine değil lehine de bir adım olarak da değerlendirilebilir" dedi.