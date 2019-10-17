Diyarbakır'da dehşet! Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vucutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay 19.00 sıralarında Ergani ilçesinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 4 çocuk babası Can Yılmaz, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Bu sırada evde bulunan benzini önce kızı Zeynep ve eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine döken baba Yılmaz ardından ateşe verdi. Eşi ve kızı bir anda alev topuna dönen Can Yılmaz daha sonra da kendi üzerine benzin dökerek yaktı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FERYATLAR ÜZERİNE KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ
Evden duyulan feryatlar ve yangın nedeniyle komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Vucutlarında çeşitli derecelerde yanıklar bulunan aileye ise ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Can Yılmaz, eşi Güllü ve kızı Zeynep, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz'ın sağlık durum ağır olmasıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada olay sırasında ailenin diğer 3 çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. Olayın ardından eve geldiklerin korkunç manzara ile karşılaşan 3 çocuk polis tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korkunç görüntü! Sokak ortasında canice katledildi
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
- Silah sesleri! Emekli albay ölü bulundu
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Metroda kan donduran görüntü! Dehşete düşürdü...
- Hava kararınca dağda unuttu! Sonrası korkunç
- Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali ortaya çıktı
- Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu!
- Sadık Albayrak, imam hatipli öğrencilerle buluştu
- Sevgilisinin kocasını öldürmüştü! Mahkemede şok sözler
- ABD ile anlaşma son dakika 13 madde nedir? Anlaşmada hangi maddeler var?
- Dolar son dakika: 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar Euro kaç TL?
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm izle! Züleyha ve Yılmaz kaçtı mı? | ATV
- Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!
- Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Mardin Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü |Video
- İzmir'de şoke eden kadın cinayeti görüntüsü +18 Birgül Bilal vahşice katledildi |Video
- 'Barış Pınarı' hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede |Video
- Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu sizi kurtarır