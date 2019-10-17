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Son dakika: Elazığ'da Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
TÜRK BAYRAĞINA HAKARETE 2 GÖZALTI

Son dakika haberine göre 'da, Türk bayrağına hakaret eden öğrencisi F.S., gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

İddiaya göre, dün Gazi Caddesi'nde asılı olan Türk bayrağına kimliği belirsiz bir kişi hakaret içeren sözler sarf etti.

Bu sözleri duyan vatandaşlar da polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekilerin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin öğrencisi F.S. olduğunu belirlendi. Polis, F.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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Vatandaş Vatandaş

Vurun gitsin pislikleri

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cevapla 17.10.2019 16:04
&#246;nce vatan önce vatan

cezası sonrası okul eğitim yasağı konsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 15:40
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