Son dakika: Elazığ'da Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Son dakika haberine göre Elazığ'da, Türk bayrağına hakaret eden Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S., gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
İddiaya göre, dün Gazi Caddesi'nde asılı olan Türk bayrağına kimliği belirsiz bir kişi hakaret içeren sözler sarf etti.
Bu sözleri duyan vatandaşlar da polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekilerin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S. olduğunu belirlendi. Polis, F.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Polis merkezine getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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önce vatan
cezası sonrası okul eğitim yasağı konsuncevapla 17.10.2019 15:40
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