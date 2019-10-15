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AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
AÖF KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

harçları ne kadar? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt işlemleri 18 Ekim’e kadar sürüyor. Kayıt yenileme yapan öğrenciler, AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF kayıt yenilemek için öncelikle ders seçimi yapmanız gerekiyor. Ders seçiminin ardından ne kadar ödemeniz gerektiği ekranda belirlenecektir. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilecek. Peki, AÖF harçları ne kadar? İşte yanıtı!

kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF ücretleri için binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi araştırma yapıyor. Peki, AÖF harçları ne kadar? Uzaktan eğitim gören öğrencilerin kayıt olduğu Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme dönemi devam ediyor. Öğrenciler, 18 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. Kayıt yenileme işlemlerinde önce ders seçimi yapılması ve ardından ödenmesi gereken harç miktarının bankaya yatırılması gerekiyor. Peki, AÖF harçları ne kadar? AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? İşte yanıtı…

AÖF HARÇLARI NE KADAR?

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödenecek.

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AÖF kayıt ücretleri hakkındaki detayları öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...

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