09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın merkezli fuhuş operasyonu: 7 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
AYDIN MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONU

, fuhuş ihbarları üzerine, Aydın merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Aydın, ve 'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D, A.B, E.A, Ç.E, H.B, H.S. ve N.T. "İnsan ticareti, cebir ve tehdit kullanarak fuhuş yaptırmak" suçlarından tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının 'ye bakıcılık yapma vaadiyle çağrıldığını, daha sonra fuhşa zorlandığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlatmış, ekipler yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.D. (35), A.B. (47), E.A. (27), Ç.E. (34), H.B. (37), H.S. (46), H.B. (38) ve yabancı uyruklu N.T'yi (38) gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, uluslararası suç şebekesi üyesi olduğu, yurt dışındaki suç ortakları aracılığıyla kadınları bakıcı olarak çalışmalarını sağlama vaadiyle uçak ve yol masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getirdikleri ve fuhşa sürükledikleri iddia edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN