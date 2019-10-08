Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cisim elinde patlayan 56 yaşındaki Selahattin Bayhan, ağır yaraladı. Olayın ardından araziye gelen polis ekipleri, patlayan cisim ile ilgili incelemede bulundu.
Olay, akşam saatlerinde, Nusaybin'deki 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye sınırına 200 metre mesafedeki arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan, yerde bir cisim buldu.
AĞIR YARALANDI
Bayhan, merak ettiği cismi eline alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada cisim, Bayhan'ın elinde patladı. Sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selahattin Bayhan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından araziye gelen polis ekipleri, patlayan cisim ile ilgili incelemede bulundu.
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