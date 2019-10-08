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Çatı tamir etmek isteyen 3 kişi elektrik akımına kapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 KİŞİ YARALANDI

'ın Çaycuma ilçesinde tamir için çatıya çıkan Tahir İnce, Ömer Bozkurt, ve Hasan Mosmos, kullandıkları demir malzemenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hacılar Sokak'ta, çatı tamiri sırasında Tahir İnce (35), Ömer Bozkurt (52) ve Hasan Mosmos (42), kullanılan demir malzemenin elektrik tellerine teması sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralılardan İnce ve Mosmos, 'deki Derince Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Yaralı Tahir İnce'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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