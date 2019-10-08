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Şanlıurfa'da feci olay! Pamuk balyalarından kaçamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TAM O AN! KAÇAMADI...

'da nakliye işiyle uğraşan bir sürücü, TIR'ın dorsesine yüklediği pamuk balyalarını bağlarken balyaların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'da park halindeki tırın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı. anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şanlıurfa'da feci olay! Pamuk balyalarından kaçamadı ŞANLIURFA'DA FECİ OLAY! PAMUK BALYALARINDAN KAÇAMADI

PAMUK BALYALARI DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, 1'inci (OSB) yaşandı. İplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü tırın sürücüsü Mehmet Çoban (33), dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü. Başına isabet eden pamuk balyasıyla yere düşen ve uzun süre hareketsiz yatan Çoban'ı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının altında kalan Çoban'ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı fabrikaya ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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