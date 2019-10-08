Acılı evlat: Son kez elini öpseydim babam
700 kiloluk paketleme makinesi altında kalıp yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ali Göçer'in oğlu, babasının cenazesi başında gözyaşı döktü. Acılı evlat, "Son kez elini öpseydim babam" dedi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1514 Sokak'ta meydana geldi. Nakliyeci Ali Göçer, bir firmanın sattığı 700 kiloluk paketleme makinesini almak üzere iş yerine gitti. Göçer, taşıma sırasında devrilen makinenin altında kaldı. Firma çalışanlarının İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Göçer, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
KOŞUP SARILMAK İSTED��
Bu sırada Ali Göçer'in telefonu çaldı. Telefonu açan polis, oğlu Alper'e "Babanız kaza yaptı" dedi. Olay yerine gelen Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce koşup sarılmak istedi.
"SON KEZ ELİNİ ÖPSEYDİM BABAM"
Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Alper Göçer, "Son kez elini öpseydim babam" diye gözyaşı döktü. Ali Göçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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