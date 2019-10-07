Otobüs durağında vahşet! Ölsün diye yanına kimseyi yaklaştırmadı
Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi.
KONUŞMAK İSTEDİ AMA...
Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.
ELİNDE BIÇAKLA BEKLEDİ
Çevredekiler polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Mustafa Çay gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
hep yazıyorum kısasa kısas...olursa biraz zor öldürüler.....cevapla 07.10.2019 15:17
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