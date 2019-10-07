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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
AMAN DİKKAT! METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

Gelen son dakika bilgisine göre; , Marmara’nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca 'da başlayacak yağış için saat de verdi.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak , ve çevreleri ile 'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.

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