Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Gelen son dakika bilgisine göre; Meteoroloji, Marmara’nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca İstanbul'da başlayacak yağış için saat de verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.
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