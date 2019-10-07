Mardin'de feci kaza: Biri bebek üç kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesi Akbağ mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Adil Ş. yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki Civan Mert Kahraman, Rahime ve Zeynep Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, Eyüp Kahraman, Leyla ve Safiye Akbaş, yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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