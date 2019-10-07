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İstanbul için Valilikten uyarı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
İSTANBUL İÇİN VALİLİKTEN UYARI!

Valiliği, İstanbullulara kuvvetli uyarısında bulunarak, vatandaşları , su baskını ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Valiliği, 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı! İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

23.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINDA...

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, ve çevreleri ile 'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.

, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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