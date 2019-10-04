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Ankara'da otomobil, ekmek dağıtım aracına çarptı: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
FECİ KAZA! GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ...

'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin ekmek dağıtım aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 JZ 4327 plakalı otomobil, İvedik Caddesi'nden Demetevler istikametine giderken Çetin Sever'in kullandığı 06 FZ 1596 plakalı ekmek dağıtımı yapan kamyonete arkadan çarptı.

YOL KENARINA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki uyarı levhasını da devirirken sonrası her iki araç yol kenarına savruldu.

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