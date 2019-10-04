04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
3 İLDE BASKIN! NELER YAKALANDI NELER

İçki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında merkezli 3 ilde 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 112,5 litre , 16 litre etil alkol, 27 bin 732 kaçak zayıflama hapı, 7 bin 446 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 800 vitamin hapı ele geçirildi

merkezli 3 ilde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

12 KİŞİYE GÖZALTI

Bu kapsamda ekipler, Ankara, Mardin ve 'da 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

NELER YAKALANDI NELER

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 112,5 litre , 16 litre etil alkol, 27 bin 732 kaçak zayıflama hapı, 7 bin 446 cinsel içerikli ürün, 2 bin 800 vitamin hapı, bir ruhsatsız av tüfeği ve ürün paketlemede kullanılan 4 bin 397 alet edevat ele geçirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN