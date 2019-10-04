Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

İçki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında Ankara merkezli 3 ilde 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 112,5 litre sahte içki, 16 litre etil alkol, 27 bin 732 kaçak zayıflama hapı, 7 bin 446 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 800 vitamin hapı ele geçirildi

Ankara merkezli 3 ilde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

12 KİŞİYE GÖZALTI

Bu kapsamda ekipler, Ankara, Mardin ve Ağrı'da 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

NELER YAKALANDI NELER

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 112,5 litre sahte içki, 16 litre etil alkol, 27 bin 732 kaçak zayıflama hapı, 7 bin 446 cinsel içerikli ürün, 2 bin 800 vitamin hapı, bir ruhsatsız av tüfeği ve ürün paketlemede kullanılan 4 bin 397 alet edevat ele geçirildi.