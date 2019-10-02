Trabzon'da kız yurdunda şoke eden olay
Trabzon'un Yomra ilçesindeki bir kız yurdunda yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. 14 yaşındaki lise öğrencisi Tuana S., kaldığı kız öğrenci yurdunun üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri intihar ihtimali üzerinde de duruyor.
Trabzon'daki olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi.
İNTİHAR OLABİLİR!
Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. Tuana S.'nin intihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.
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