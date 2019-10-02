Meteoroloji’den hafta sonu için önemli uyarı!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Havanın serinlemesiyle birlikte hava sıcaklıkları da 6 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 3 - 9 Ekim arası beklenen yağış ve hava sıcaklıklarıyla ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

''Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor.''

Haftalık Hava Tahmini

(03 - 09 Ekim 2019)

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Su6KO04eKC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 2, 2019

Meteoroloji bugün için yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edildi. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken bazı illerde yaşanacak günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33