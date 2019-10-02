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Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
İSTANBUL'DA KAÇAK PAPAĞAN OPERASYONU

’ye yurt dışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu. ’dan getirildiği belirtilen papağanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan değişik cinslerde 45 ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dan kaçak yollarla çok sayıda papağan getirildiğini tespit etti.

Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu KAÇAK PAPAĞAN OPERASYONU: 45 PAPAĞANA EL KONULDU

MAHMUTBEY GİŞELERİ'NDE YAKALANDILAR

Kuşların İstanbul'da dağıtımının yapılacağı yönünde bilgiler elde eden ekipler, Bulgaristan plakalı bir aracı Mahmutbey Gişeleri'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik cinslerde 45 papağan bulundu. Ekipler, araçlarına el koyduğu iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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