Uzmanlar son kullanma tarihi geçen bu besinler için 'çöpe atmayın' uyarısı yaptı
Gıda alışverişinin en önemli noktalarından biri de ürünlerin son kullanma tarihleri. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyan son kullanma tarihleri çoğu üründe önem taşısa da bazı ürünler son kullanma tarihleri geçtikten sonra da tüketilebiliyor. İşte son kullanma tarihi geçse dahi tüketebileceğiniz ürünler.
Yiyecekleri tüketirken son kullanma tarihlerine dikkat etmek sağlığımız açısından oldukça önemli. Ancak bazı besinler var ki son kullanma tarihlerinden sonra da tüketmek mümkün olabiliyor. İşte o besinler...
ÇİĞ ET VE TAVUK
Çiğ et ve tavuk buzdolabında birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4 ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1 yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen etin lezzetini kaybedeceği konusunda uyarımızı da yapalım.
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