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Malatya'da kaza: 26 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2019
MALATYA'DA KAZA: 26 KİŞİ YARALANDI

Malatya'da Murat Altuntaş'ın kullandığı yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Malatya-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Murat Altuntaş idaresindeki 44 BT 452 plakalı yolcu midübüsü, Malatya-Sivas kara yolu Dilek Mahallesi civarında devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 25 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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