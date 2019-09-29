İzmir'de başından vurulmuş halde bulunmuştu! O kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde, evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla kaçtığını söylemesi üzerine, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
İzmir'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'nın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi.
Eve giren polis ekipleri, Baran'ı başından vurularak ağır yaralanmış halde yerde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Baran'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla kaçtığını söylemesi üzerine, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
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