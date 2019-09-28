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Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
İZMİR'DE 143 GÖÇMEN YAKALANDI

'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan; , , , 11 , 3 , 2 , 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 143 düzensiz yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınkum, Uçburun ve Eğri Liman açıklarında 3 lastik botta düzensiz olduğu ihbarı üzerine unsurları harekete geçti.

11 UYRUKTAN 143 GÖÇMEN

Durdurulan botlarda, , , , 11 , 3 , 2 , 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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