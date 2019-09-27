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Siirt ve Mardin'de 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'in Derik'te 2, Siirt Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

ERUH KIRSALINDA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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