Siirt ve Mardin'de 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Derik'te 2, Siirt Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
ERUH KIRSALINDA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü!
- TÜBİTAK'tan deprem açıklaması
- Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
- Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru şartları nelerdir?
- İzmir'de 143 göçmen yakalandı
- Depremden tedirgin olanlar bugün de parklarda
- Polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
- Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı-İZLE
- OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Daha Fazla Gör
- Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?
- Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Güney’den tartışma yaratan sözler!
- Hercai 14. bölüm izle! Hercai 14. son bölüm tek parça izle! - ATV
- En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman saat kaçta?
- Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar
- Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret
- Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili karar!
- İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne demek?