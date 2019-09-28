Arkadaşıyla bir oldu babasının koyunlarını çaldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 tane koyununun eksik olduğunu gören N.Y., hayvanları oğlu M.Y. ile birlikte H.E.Ş. ve Y.A. isimli şahısların çaldığından şüphelendiğini beyan ederek İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. N.Y. isimli şahıs Kale Mahallesi'ndeki ikametinde bulunan koyunlarının 2 tanesinin eksik olduğunu fark edince evde bulunan kamera kayıtlarına bakmak istedi. Kamera sisteminin sigortasının indirilmiş olduğunu gören N.Y., polisi aradı. N.Y., koyunlarını oğlu M.Y. ile birlikte H.E.Ş. ve Y.A. isimli şahısların çaldığından şüphelendiğini beyan ederek İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler yapmış oldukları araştırma ve takip sonucu H.E.Ş. isimli şahsın Afyonkarahisar'dan 16 Eylül tarihinde bir araç kiraladığını ve aracın hala kendilerinde olduğunu tespit etti. Aracın Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde olduğu bilgisi alınması üzerine konu Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yeşilyurt köyüne intikal eden ekipleri fark eden şahıslar, tarlalar ve bahçe yolları üzerinden kaçmaya çalıştı. Hırsızlık zanlısı 3 şahıs kovalamaca sonucunda araç ile birlikte yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şahısların üzerilerinde yapılan aramada satmış oldukları koyunların bedeli olan bin TL para çıkarken koyunu çalınan şahsın oğlu ve diğer iki şahıs gerekli işlem yapılmak üzere polis merkezine getirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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