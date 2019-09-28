İki gündür bir şehir onları arıyordu! Bursa Valisi güzel haberi açıkladı
Bursa'da 2 gündür haber alınamayan aynı okulda öğrenci 2 kardeşten sevindirici haber geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, çocukların güvende olduğunu, savcılığın olaya el koyduğunu belirtti.
İddiaya göre, Bursa'nın Kestel ilçesinde ikamet eden Gül (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin aynı okulda öğrenim gören oğulları 2. sınıf öğrenici Efe (7) ve anaokulu öğrencisi Mustafa (5) sabah saat 08.15'te birlikte okula gitmek için evden çıktı. Öğlen 12.15'te yemek yemek için yeniden eve gelen ağabey kardeş karınlarını doyurduktan sonra bir kez daha okula gitmek için evden çıktı.
Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan baba Ercan Çınar uyandığında saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmemesi üzerine telefonla okuldaki öğretmenlerine ulaştı. Ancak iki kardeşin öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Bunun üzerine panik Ercan Çınar oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradı.
Okul ve ev arasındaki güzergahta her yeri arayan Çınar çocuklarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polis tarafından da aranan iki kardeşin güvenlik kamera görüntülerinden okuldan çıkıp öğle arasında eve geldikleri, bir süre sonrada evden tekrar çıktıkları bir müddet yürüdükten sonra kameralarda bir daha görünmedikleri okula da gitmedikleri tespit edildi. Olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen 2 oğlundan halen bir haber alamadığını iddia eden baba Ercan Çınar çocuklarının bulunması için yardım istedi.
"ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"
Olayın ardından harekete geçen Bursa polisi, çocukların öz anneleri Gül Çınar tarafından babalarından şiddet gördükleri gerekçesiyle anneannelerinin evine götürüldüğünü tespit etti. Annenin şikayeti üzerine olayın savcılığa intikal ettiği öğrenildi.
Yaşanan hareketli anların ardından konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Babanın müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta Bursalıların içi rahat olsun polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir" diye konuştu.
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