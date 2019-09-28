AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme için geri sayım…

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri kayıt işlemleri yaptıracak binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Açıköğretim Fakültesi’nde eğitimlerini devam ettiren öğrenciler, 2019 AÖF güz dönemi için kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak. Üniversite tarafından güz dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı. İşte, yeni dönem AÖF kayıt yenileme ne zaman sorusunun yanıtı!

2019 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin merak konusu oldu. 2019 AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için tarihler açıklandı. Kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme tarihlerine sayfamızdan ulaşabilir ve sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 AÖF güz dönemi kayıtları şu tarihler arasında yapılacaktır;

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme işlemi sonrası, 18 Ekim 2019 Cuma tarihinde ise mazeretli kayıt yenileme işlemi yapılabilecek.

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.