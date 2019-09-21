Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bu soru binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları, başvuru tarihi ve kontenjan durumunu resmen açıkladı. Mimar, mühendis, arkeolog, tekniker gibi birçok alanda yapılacak alıma büyük ilgi var. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve başvuru ekranı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları neler? sorusunun yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadro ve kontenjanları, bakanlığın yayımladığı ilanın ardından merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli pozisyonlarda yüzlerce personelin istihdam edileceği Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.