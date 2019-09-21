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Afyonkarahisar'da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
OTOMOBİL ATA ÇARPTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

'ın Sandıklı ilçesinde önce başı boş ata ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 2 kişi ve at yaralandı.

Kaza, - karayolu Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi karşısında sabaha karşı 04.30 sularında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine hareket halindeki 'in kullandığı 26 NH 083 plakalı otomobil önce yola çıkan sahipsiz ata çarptı, ardından da refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Keleç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araktaki Cemile Keleç (72) ve Beyza Nur Karakum (24) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, 'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Keleç'in cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada hafif yaralanan at ise tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.


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