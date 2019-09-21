Afyonkarahisar'da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önce başı boş ata ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Keleç yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 2 kişi ve at yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi karşısında sabaha karşı 04.30 sularında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine hareket halindeki Hüseyin Keleç'in kullandığı 26 NH 083 plakalı otomobil önce yola çıkan sahipsiz ata çarptı, ardından da refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Keleç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araktaki Cemile Keleç (72) ve Beyza Nur Karakum (24) ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Keleç'in cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada hafif yaralanan at ise tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Karaman'da trafik kazası: Herkes seferber oldu
- Eski eşi önce bıçaklayıp sonra da kızgın yağ dökmüştü! Dehşeti anlattı...
- Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama
- Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı-İZLE
- Mahalleli sokağa dökülmüştü! Flaş gelişme
- Eminönü'nde otelde yangın!
- Düğünde dehşet! En mutlu günleri kana bulandı...
- Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu
- Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?
- Bakanlık resmen duyurdu! Binlerce işçi alınacak...
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?