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İzmir'de 4 ayrı botta 251 göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
İZMİR'DE 4 AYRI BOTTA 251 GÖÇMEN YAKALANDI

'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, 'ne sevk edildi.

Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence aç��klarında 4 ayrı lastik bot içerisinde olduğunu tespit etti.

251 KAÇAK, GÖÇMEN İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 , 50 , 17 Somali, 1 ve 1 uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Ilıca Mahallesi açıklarında ise 29 ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı.

Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından 'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.

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