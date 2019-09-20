İzmir'de 4 ayrı botta 251 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence aç��klarında 4 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

251 KAÇAK, GÖÇMEN İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Ilıca Mahallesi açıklarında ise 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı.

Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.