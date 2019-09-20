İzmir'de 4 ayrı botta 251 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence aç��klarında 4 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
251 KAÇAK, GÖÇMEN İDARESİNE SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı.
Öte yandan, Ilıca Mahallesi açıklarında ise 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı.
Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Kuzeni başkasıyla nişanlanınca dehşet saçtı!
- Talihsiz aslan ava giderken av oldu!
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir?
- EDHO'nun 5'inci sezon ilk fragmanı yayınlandı
- Magandalar trafiği birbirine kattı
- Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
- AFAD’dan Tuzla'daki fabrika yangını hakkında açıklama
- DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
- Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?