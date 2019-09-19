Kardeşine istediği kuzeni başkasıyla nişanlanınca dehşet saçtı!
Hatay'da, kardeşiyle evliliğine onay verilmeyen amcasının kızı Bilem Doğru ile ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Şaban Afsal'ı öldüren Nihat Doğru'nun ağır yaraladığı Kerime Afsal da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 4'e yükselirken, kaçan Nihat Doğru her yerde aranıyor.
Karaali Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Nihat Doğru, 3 ay önce 23 yaşındaki kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. İki aile arasında dargınlık başladı. Bilen Doğru, bir süre sonra 28 yaşındaki Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.
Nişandan haberdar olan Nihat Doğru, önceki akşam pompalı tüfek ile kuzenlerinin evini bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden ardından da giriş kısmından içeriye art arda ateş etti. Saldırıda düğün hazırlığı yapan Bilem Doğru, 33 yaşındaki ağabeyi İbrahim Doğru ve genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal hayatını kaybetti.
Saldırıda ağır yaralanan Bilem Doğru'nun anne-babası ile damadın annesi Kerime Afsal, çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırgan Nihat Doğru ise kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Damat Mahmut Şaban Afsal'ın annesi Kerime Afsal, bugün tedavi altında tutulduğu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, olaydan sonra kaçan Nihat Doğru'yu bulmak için emniyet güçleri aramalarını sürdürüyor.
(Fotoğraf: İbrahim Doğru)
(Fotoğraf: Mahmut Şaban Afsal)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir?
- Magandalar trafiği birbirine kattı
- AFAD’dan Tuzla'daki fabrika yangını hakkında açıklama
- Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
- İzmir'de 4 ayrı botta 251 göçmen yakalandı
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
- Talihsiz aslan ava giderken av oldu!
- DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
- EDHO'nun 5'inci sezon ilk fragmanı yayınlandı
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?