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Narenciye bahçesinde içki imalathanesi kuran 2 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
ADANA'DAKİ SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

'nın merkez Seyhan ilçesinde, narenciye bahçesinde kurulmuş imalathaneye yapılan baskında, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde yapımı için imalathane oluşturulduğunu belirledi.

460 LİTRE SATIŞA HAZIR

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında ele geçirdi.

Şüpheliler M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı, sahte içkiler imha edildi.

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