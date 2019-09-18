Narenciye bahçesinde içki imalathanesi kuran 2 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, narenciye bahçesinde kurulmuş imalathaneye yapılan baskında, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde sahte içki yapımı için imalathane oluşturulduğunu belirledi.

460 LİTRE SATIŞA HAZIR

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirdi.

Şüpheliler M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı, sahte içkiler imha edildi.