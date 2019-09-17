Tek ayağı ile otomobil kullanan maganda yakalandı

İstanbul'da ayağını camdan çıkararak kara yolunda makas atarak ilerleyen trafik magandası sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam bin 218 lira ceza kesilirken, ehliyetine de el kondu.

İstanbul'da bir ayağı camdan çıkmış halde hızlı araç kullanıp, kara yollunda ki diğer araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu trafik magandası H.Ö. Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Sürücü H.Ö.'ye, Kara yolları Trafik Kanunun 46/2-G (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) 1002 TL, 47/1D (trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak) 108 TL , 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verebilecek şekilde saygısızca sürmek) 108 TL maddelerine istinaden toplamda 1218 TL trafik cezası kesildi.

POLİS MERKEZİNE SEVK EDİLDİ



Ehliyetine geçici olarak el konan Sürücü H.Ö., Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy Polis Merkezine teslim edildi.