Traktörün çarptığı üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitiren Zambak'ın ölümü üzerine Ege Üniversitesi Senatosu iki gün yas ilan etti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak traktörün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktör sürücüsü Vehbi B. ise gözaltına alındı.

MORGA KALDIRILDI

Kaza sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olay yerine gelerek bilgi aldı. Sezen Zambak'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.