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BM: Myanmar hükümeti, Müslümanlara "Soykırım" yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
BM DUYURDU! MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM YAPILDI

Gelen son dakika haberine göre; Birleşmiş Milleter, hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dışı zulümle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. , hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

"ZULÜM DEVAM EDİYOR"

Birleşmiş Milletler ayrıca, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.

"ETNİK TEMİZLİK"

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına ""etnik temizlik yapmakla" suçluyor. Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil. Myanmar ordusu geçen Ekim ayında bölgede büyük bir operasyon başlatmış, onbinlerce Arakanlı Müslüman kaçarak Bangladeş'e sığınmaya çalışmıştı.

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Dulqarnein Dulqarnein

Cin cumhuriyetin sorumlulugu da ortaya cikarin, ve Cin cumhurityeti kontrol eden ROTSCHILD AGI sorumludur, tabii abd de tetikci olarak en az onlar kadar sorumlu. Cin "cumhuriyetin" bölgedeki ülkelerdeki etkisini ancak NAIF ler bilmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2019 16:26
suat Deniz suat Deniz

Kahr olsun myanmar hükümeti . Allah zulümlerini er geç başlarına yıkacak. Tüm müslümanların yanındayız diyebiliyoruz artık elhamdullillah...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 16.09.2019 13:36
neco neco

hristiyanlara yapılsaydı dünya ayağa kalkardı malesef müslüman ya....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.09.2019 13:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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