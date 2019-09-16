BM: Myanmar hükümeti, Müslümanlara "Soykırım" yaptı

Gelen son dakika haberine göre; Birleşmiş Milleter, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dışı zulümle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

"ZULÜM DEVAM EDİYOR"

Birleşmiş Milletler ayrıca, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.

"ETNİK TEMİZLİK"

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına ""etnik temizlik yapmakla" suçluyor. Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil. Myanmar ordusu geçen Ekim ayında bölgede büyük bir operasyon başlatmış, onbinlerce Arakanlı Müslüman kaçarak Bangladeş'e sığınmaya çalışmıştı.