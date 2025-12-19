Haberler Tıkla Haberleri Zeytinburnu'nda korku dolu anlar! Binadan kopan parçalar araçların üstüne düştü

Zeytinburnu'nda korku dolu anlar! Binadan kopan parçalar araçların üstüne düştü

İstanbul Zeytinburnu’nda gece saatlerinde kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın çatısından kopan beton parçaları paniğe neden oldu. Kopan parçalar park halindeki araçların üstüne düşerken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Üç araçta ise büyük hasar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2025 00:57
GECE VAKTİ KORKU DOLU ANLAR!

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçların üstüne düştü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı bir binanın çatısından beton parçaları döküldü.

Kopan parçalar, sokakta park halindeki üç aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, üç araçta da ağır hasar oluştu. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA