Yıldırım faciası! Koyun otlatan çoban korkunç şekilde can verdi

Muş’un Güzeltepe Mahallesi’nde sağanak yağış etkili olurken dehşet anları yaşandı. Koyun otlattığı sırada yıldırımın isabet ettiği çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 19:21
Olay, akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun otlatan Ömer Aktaş'a (34), sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

