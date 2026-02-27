Yarım kalan bir sevda hikayesi! Volkan Konak'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım

Selma Konak eşi Volkan Konak'ı böyle andı

"KALBİN BANA EMANET"

Yaşasaydı bugün 59. yaşını kutlayacak olan usta sanatçıyı, 33 yıllık eşi Selma Konak unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşan Selma Konak, eşine şu sözlerle seslendi:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım. Doğum günün kutlu olsun."