Yarım kalan bir sevda hikayesi! Volkan Konak'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım
Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, 31 Mart 2025'te hayatını kaybetti. Yaşasaydı bugün 59 yaşına basacak olan Konak'ın eşinden duygusal bir paylaşım geldi.
"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'taki sahne programı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
"KALBİN BANA EMANET"
Yaşasaydı bugün 59. yaşını kutlayacak olan usta sanatçıyı, 33 yıllık eşi Selma Konak unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşan Selma Konak, eşine şu sözlerle seslendi:
"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım. Doğum günün kutlu olsun."