ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yarım kalan bir sevda hikayesi! Volkan Konak'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım

Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, 31 Mart 2025'te hayatını kaybetti. Yaşasaydı bugün 59 yaşına basacak olan Konak'ın eşinden duygusal bir paylaşım geldi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'taki sahne programı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

"KALBİN BANA EMANET"

Yaşasaydı bugün 59. yaşını kutlayacak olan usta sanatçıyı, 33 yıllık eşi Selma Konak unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşan Selma Konak, eşine şu sözlerle seslendi:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım. Doğum günün kutlu olsun."

VEFATINDAN ÖNCEKİ HAYALİ GERÇEK OLDU

Öte yandan Volkan Konak'ın vefatından önceki hayali 14 Şubat'ta gerçek oldu. Söz ve müziği Cevdet Bağca'ya, yeni düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan "Al Ömrümü" şarkısı, ünlü ismin yorumuyla müzikseverlerle buluştu.

Yapay zeka ile hazırlanan şarkının klibinde Konak çiftinin seneler sonra yaptığı düğüne ait görüntüler yer aldı.

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR

1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına giren Volkan Konak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel sanat hayatına başladı.

Karadeniz yöresinde yaptığı derlemelerin ardından kendi bestelerini evrensel müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yarattı. Uzun yıllar boyu birçok albüm yapan ve sahnede hayranlarıyla buluşan Konak, "Cerrahpaşa", "Yarim Yarim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılarla tanınıyor.

