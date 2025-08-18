Ümraniye’de satırlı vahşet! Genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Olay, Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre elinde satır bulunan saldırgan, genç kadına sokak ortasında saldırdı. Boğazından aldığı ağır darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL OLAY YERİNDEN KAÇTI

Cinayetin ardından elindeki satırla bölgeden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.