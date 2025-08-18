Haberler Tıkla Haberleri Ümraniye’de satırlı vahşet! Genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul Ümraniye’de akşam saatlerinde sokak ortasında yaşanan dehşet, mahalleyi ayağa kaldırdı. Özbekistan uyruklu 33 yaşındaki genç kadın, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından satırla boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre elinde satır bulunan saldırgan, genç kadına sokak ortasında saldırdı. Boğazından aldığı ağır darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL OLAY YERİNDEN KAÇTI

Cinayetin ardından elindeki satırla bölgeden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameraları tek tek incelenirken, bölgede arama çalışmaları sürüyor.

