Ulusal staj programı başvuruları bitti mi? 2025 Ulusal staj programı başvuruları nereden yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı, gençlere kamu ve özel sektörde kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor. 23 Aralık 2024'te başlayan başvuru süreci büyük ilgi görürken, öğrenciler hem başvuru tarihleri hem de sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Ulusal Staj Programı Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor?
Başvuru işlemleri 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Programa katılmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Başvuruların değerlendirme süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda, yetkili merciler tarafından duyuru yapılacak. Başvuru yapan öğrencilerin Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.
Ulusal Staj Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvuru süreci oldukça basit ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte adım adım başvuru rehberi:
Kariyer Kapısı'na giriş yap: Ulusal Staj Programı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bilgilerini onayla: e-Devlet aşamasında gerekli bilgileri kontrol edip onayla.
Başvuru formunu doldur: Formdaki sorulara belirtilen kriterlere göre yanıt ver ve başvurunu tamamla.
Süreci takip et: Başvuru tamamlandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri değerlendirmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak kontrol et.
Kimler Başvurabilir? İşte Başvuru Şartları
Programa katılmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. 01.01.2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve sonrası doğumlular) olan ve Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden öğrenciler başvuru yapabiliyor.
Başvuru yapabilecek öğrenciler:
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (Tıp, diş hekimliği ve öğretmenlik bölümleri hariç).
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri.
Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimi gören Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.
Ayrıca, genel not ortalamasının en az 2.00 (4 üzerinden) olması gerekiyor. Ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalaması henüz netleşmemişse, bu şart aranmıyor. Ancak, staj döneminde üst sınıfa geçmiş olmak şartı bulunuyor.
Öğrenciler İçin Önemli Uyarılar
Staj yapılacak tarihte lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması gerekiyor.
Lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun olmamış olması şart.
Ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının 2.00'nin altında olması durumunda işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.