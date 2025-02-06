Ulusal staj programı başvuruları bitti mi? 2025 Ulusal staj programı başvuruları nereden yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı, gençlere kamu ve özel sektörde kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor. 23 Aralık 2024'te başlayan başvuru süreci büyük ilgi görürken, öğrenciler hem başvuru tarihleri hem de sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Ulusal Staj Programı Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor?

Başvuru işlemleri 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Programa katılmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.