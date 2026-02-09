Turkuvaz Medya Merkezi’nde ilk bölüm coşkusu: ATV’nin yeni sezon bombası Aynı Yağmur Altında ekranlarda
ATV’nin yeni sezon bombası "Aynı Yağmur Altında", sırlar dolu hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla yayın hayatına merhaba dedi. Turkuvaz Medya Merkezi’nde bir araya gelen dizi ekibi ve oyuncuları, ilk bölümü büyük bir heyecanla birlikte izledi. İnsan hakları mücadelesini, gizemli bir geçmişi ve imkansız bir aşkı konu alan yapım, daha ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlerken; oyuncuların performansı ve sürükleyici senaryosu sezona damga vuracağının sinyallerini verdi.
ATV, yeni sezonun iddialı yapımlarından Aynı Yağmur Altında ile izleyici karşısına çıktı. Sırlar ve dramla örülü hikâyesi, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dizinin ilk bölümü, yayınlandığı andan itibaren ekran başındakileri ekrana kilitledi.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde bir araya gelen dizi ekibi ve oyuncuları, ilk bölümü heyecanla izlerken, performanslarının ve karakterlerin derinliğinin sezona damgasını vuracağı izlenimi verildi.
İnsan hakları mücadelesi, gizemli bir geçmiş ve imkânsız bir aşkı odağına alan yapım, daha ilk dakikadan itibaren izleyicide merak ve heyecan uyandırmayı başardı.
Dizinin ekibi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde bir araya gelerek bölümü izledi ve değerlendirmelerde bulundu. Başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, izleme öncesi heyecanını, "Çok heyecanlıyım, biraz gerginim. Hep birlikte izleyince sahnelerdeki duyguyu daha iyi alıyoruz." sözleriyle paylaştı.