Turkuvaz Medya Merkezi’nde ilk bölüm coşkusu: ATV’nin yeni sezon bombası Aynı Yağmur Altında ekranlarda

ATV’nin yeni sezon bombası "Aynı Yağmur Altında", sırlar dolu hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla yayın hayatına merhaba dedi. Turkuvaz Medya Merkezi’nde bir araya gelen dizi ekibi ve oyuncuları, ilk bölümü büyük bir heyecanla birlikte izledi. İnsan hakları mücadelesini, gizemli bir geçmişi ve imkansız bir aşkı konu alan yapım, daha ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlerken; oyuncuların performansı ve sürükleyici senaryosu sezona damga vuracağının sinyallerini verdi.